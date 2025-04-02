Анна Калинская вышла в третий круг грунтового турнира в Чарльстоне
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Кэти Макнелли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
397
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Макнелли ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Калинской один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Калинская сыграет с американкой Мэдисон Киз.
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