«Действительно счастлива». Касаткина — о первой победе после смены гражданства

12-я ракетка мира экс-россиянка Дарья Касаткина прокомментировала первый матч под флагом Австралии. В рамках второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) она одолела 211-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1.

«Я не могла сдержать улыбку.… Была немного напряжена и нервничала перед матчем, потому что в моей жизни произошли изменения. Я просто не сдерживала улыбку. Спасибо вам за вашу поддержку. Я получила так много сообщений. Огромная поддержка. Это были тяжёлые пару лет. Я действительно счастлива стоять здесь и чувствовать себя таким образом», — сказала Касаткина в интервью на корте.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Касаткина сыграет с победительницей матча Софья Кенин — Белинда Бенчич.