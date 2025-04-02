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«Действительно счастлива». Касаткина — о первой победе после смены гражданства

«Действительно счастлива». Касаткина — о первой победе после смены гражданства
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12-я ракетка мира экс-россиянка Дарья Касаткина прокомментировала первый матч под флагом Австралии. В рамках второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) она одолела 211-ю ракетку мира американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:1.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
12
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Лорен Дэвис
211
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис

«Я не могла сдержать улыбку.… Была немного напряжена и нервничала перед матчем, потому что в моей жизни произошли изменения. Я просто не сдерживала улыбку. Спасибо вам за вашу поддержку. Я получила так много сообщений. Огромная поддержка. Это были тяжёлые пару лет. Я действительно счастлива стоять здесь и чувствовать себя таким образом», — сказала Касаткина в интервью на корте.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Касаткина сыграет с победительницей матча Софья Кенин — Белинда Бенчич.

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