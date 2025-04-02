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«Очень важный человек в моей жизни». Калинская — о работе с тренером Тарабини

«Очень важный человек в моей жизни». Калинская — о работе с тренером Тарабини
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о совместной работе с аргентинским тренером Патрисией Тарабини после победы во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кэти Макнелли
397
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

«Иногда Патрисия сводит меня с ума. Но со мной тоже нелегко. Очень рада, что она у меня есть. Она для меня больше чем просто тренер. Очень важный человек в моей жизни. Прошло уже где-то пять с половиной лет нашего сотрудничества. Я перестала считать. Чувствую, что мы всё ещё можем совершенствоваться. Так что работа никогда не прекращается. Я очень счастлива и стараюсь получать удовольствие от каждого дня. Даже когда что-то не получается, самое важное — находить радость в этом процессе», — сказала Калинская в интервью на корте.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Калинская сыграет с американкой Мэдисон Киз.

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