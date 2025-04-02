«Очень важный человек в моей жизни». Калинская — о работе с тренером Тарабини

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о совместной работе с аргентинским тренером Патрисией Тарабини после победы во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
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«Иногда Патрисия сводит меня с ума. Но со мной тоже нелегко. Очень рада, что она у меня есть. Она для меня больше чем просто тренер. Очень важный человек в моей жизни. Прошло уже где-то пять с половиной лет нашего сотрудничества. Я перестала считать. Чувствую, что мы всё ещё можем совершенствоваться. Так что работа никогда не прекращается. Я очень счастлива и стараюсь получать удовольствие от каждого дня. Даже когда что-то не получается, самое важное — находить радость в этом процессе», — сказала Калинская в интервью на корте.
В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Калинская сыграет с американкой Мэдисон Киз.
- 2 апреля 2025
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