Поспишил — об иске PTPA: Джокович хотел, чтобы это было заявление группы лиц

Канадский теннисист Вашек Поспишил поделился своим мнением по поводу коллективного иска от профсоюза PTPA к Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международному агентству по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Я разговаривал с Джоковичем за какое-то время до подачи иска и не могу передать всё дословно, но у меня сложилось впечатление, что он не хотел, чтобы это была история про него одного. Он хотел, чтобы это было заявление от группы людей, которые хотят изменений в теннисе», — сказал Поспишил на подкасте Slice Tennis.

В середине марта Профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA) подал иск, в котором указал на «системные злоупотребления, антиконкурентную практику и вопиющее пренебрежение к благополучию игроков, которые продолжаются десятилетиями». Перед подачей иска PTPA провёл встречу более чем с 250 игроками, включая большинство теннисистов из топ-20 мирового рейтинга у мужчин и женщин.