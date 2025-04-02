Симон: Синнер вернётся на прежний уровень и снова будет великолепно играть

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о предстоящем возвращении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после дисквалификации.

«Он будет играть великолепно. Во время дисквалификации он тренируется, так что, по сути, это трёхмесячная подготовка. Ему нужно несколько матчей, чтобы снова войти в ритм. Уверен, что он быстро его найдёт. В один прекрасный момент он победит, вернётся на прежний уровень и снова будет великолепно играть, потому что это не травма, а дисквалификация. Он здоров, у него было время, чтобы хорошо поработать», — приводит слова Симона Tennis365.

В данный момент Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).