Александрова без проблем вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет со Шнайдер
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Энн Ли. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.
Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 19:40 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
67
Энн Ли
Э. Ли
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету американки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.
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