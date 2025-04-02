Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова без проблем вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет со Шнайдер

Александрова без проблем вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где сыграет со Шнайдер
Комментарии

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Энн Ли. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 19:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Энн Ли
67
США
Энн Ли
Э. Ли

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету американки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Александрова сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android