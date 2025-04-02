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Елена Остапенко вышла в третий круг грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне

Елена Остапенко вышла в третий круг грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне
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25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Луизу Чирико. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 19:25 МСК
Елена Остапенко
25
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Луиза Чирико
167
США
Луиза Чирико
Л. Чирико

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чирико два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Остапенко сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

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