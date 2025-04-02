Елена Остапенко вышла в третий круг грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне

25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Луизу Чирико. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чирико два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Остапенко сыграет с американкой Даниэль Коллинз.