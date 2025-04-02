Игроки ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема»

20 теннисистов ATP и WTA подписали письмо, в котором потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». Об этом сообщает L’Equipe. Конкретные имена спортсменов, подписавших документ, не разглашаются.

Ранее по данному вопросу публично высказывались первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и американка, занимающая третье место в мировом рейтинге, Кори Гауфф.

Отметим, что в прошлом году участники «Ролан Гаррос» получили 16% прибыли. После Australian Open было выделено 15-20%, а Уимблдон за два года повысил призовые на 22%. Однако многие игроки считают, что заслужили 50% доходов, полученных за проведение турнира.