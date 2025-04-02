Андре Агасси будет работать в качестве эксперта на «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая первая ракетка мира, многократный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Андре Агасси будет работать во время полуфинальных и финального матчей «Ролан Гаррос» — 2025 в качестве эксперта на канале TNT Sport.

Открытый чемпионат Франции — 2025 станет первым турниром серии «Большого шлема» в рамках нового 10-летнего контракта с TNT Sport. Средняя годовая стоимость контракта составляет около $ 65 млн. Ранее права на трансляцию турнира в США принадлежали NBC, сообщает агентство Associated Press.

Андре Агасси завершил свою профессиональную карьеру в 2006 году. За время своего пребывания в туре он восемь раз становился чемпионом турниров серии «Большого шлема», в том числе стал последним американцем, который выигрывал трофей на кортах Парижа.