Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне

Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне
Комментарии

24-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла китаянку Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 21:05 МСК
Чжан Шуай
176
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету китаянки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Путинцева сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Шнайдер в Чарльстоне победила в день рождения. В 3-м круге она снова сыграет с россиянкой
Шнайдер в Чарльстоне победила в день рождения. В 3-м круге она снова сыграет с россиянкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android