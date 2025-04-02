Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне
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24-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла китаянку Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.
Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 21:05 МСК
176
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
23
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету китаянки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Путинцева сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
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