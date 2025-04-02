Юлия Путинцева одержала победу во втором круге турнира в Чарльстоне

24-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла китаянку Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету китаянки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Путинцева сыграет с американкой Амандой Анисимовой.