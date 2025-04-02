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Джессика Пегула разгромила Ирину Шиманович во втором круге на турнире в Чарльстоне

Джессика Пегула разгромила Ирину Шиманович во втором круге на турнире в Чарльстоне
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула без проблем вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла 215-ю ракетку мира из Беларуси Ирину Шиманович. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 21:25 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Ирина Шиманович
215
Беларусь
Ирина Шиманович
И. Шиманович

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Шиманович ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Пегула сыграет с победительницей матча Айла Томлянович — Питон Стирнс.

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