Джессика Пегула разгромила Ирину Шиманович во втором круге на турнире в Чарльстоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула без проблем вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла 215-ю ракетку мира из Беларуси Ирину Шиманович. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Шиманович ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Пегула сыграет с победительницей матча Айла Томлянович — Питон Стирнс.