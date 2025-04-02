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Калинская — о победе над Макнелли: грустно на ранней стадии турнира играть против подруги

Калинская — о победе над Макнелли: грустно на ранней стадии турнира играть против подруги
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго раунда она обыграла американку Кэти Макнелли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 18:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кэти Макнелли
397
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

«Мы хорошие друзья, много играем пару. Грустно на ранней стадии турнира играть против подруги, но что есть, то есть. У неё был тяжёлый прошлый год, но она вернулась после операции. Приятно видеть её на корте, мне очень нравится играть с ней. Думаю, мы показали довольно хороший теннис, несмотря на то что мы подруги. Это нелегко, но я считаю, что качество игры было хорошим», — сказала Калинская в интервью на корте.

В третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне Калинская сыграет с американкой Мэдисон Киз.

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