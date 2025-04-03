Мама Андрея Рублёва оценила сотрудничество теннисиста с Маратом Сафиным

Марина Марьенко, российский тренер и мама теннисиста Андрея Рублёва, отреагировала на начало сотрудничества двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина с Андреем.

«Марат Сафин и Андрей давно знакомы, их связывают хорошие дружеские отношения и симпатия друг к другу. Думаю, к Марату у всех большая любовь и как к выдающемуся спортсмену, и как к харизматичному классному парню. Важно и то, что тренерский штаб Андрея хорошо знаком с Сафиным. Их сотрудничество не спонтанное решение. С нетерпением жду этого момента, будет классно. Только увидеть Марата в боксе — уже прикольно.

Ещё важный момент — Андрей и Марат будут разговаривать на одном языке. Даже одно тренерское слово на родном языке может поменять настрой спортсмена, оно воспринимается чётче. И чувство юмора у Марата шикарное, поможет разрядить обстановку», — приводит слова Марьенко Sport24.