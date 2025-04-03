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Александрова и Шуай не смогли выйти в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Александрова и Шуай не смогли выйти в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай не смогли выйти полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде. На старте четвертьфинала они уступили Елене Остапенко (Латвия)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Александрова и Шуай один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных.

Ранее Александрова уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне в одиночном разряде, обыграв американку Энн Ли. В следующем круге Александрова с соотечественницей Дианой Шнайдер.

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