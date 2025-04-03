Циньвэнь уверенно обыграла Саккари и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В матче второго круга она уверенно обыграла греческую спортсменку, экс-третью ракетку рейтинга Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Циньвэнь четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Саккари один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Циньвэнь поспорит с победительницей матча Варвара Грачёва (Франция, 66) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28).

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