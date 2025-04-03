Кудерметова и Хаоцин сыграют против Шнайдер и Стернс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей китайского Тайбея Чжань Хаоцин вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. На стадии 1/8 финала они обыграли британско-мексиканский дуэт Хэрриет Дарт/ Джулиана Олмос.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Кудерметова и Хаоцин два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из четырёх брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнтов из двух заработанных.

В следующем круге Кудерметова и Хаоцин сыграют против российско-американского дуэта Диана Шнайдер и Пейтон Стернс.