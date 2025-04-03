Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня со 2 на 3 апреля

В ночь со 2 на 3 апреля мск прошёл третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам наиболее ярких матчей второго круга (победители выделены курсивом).

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Второй круг. Частичные результаты 2-3 апреля:

Полина Кудерметова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 3:6, 2:6.

— — 3:6, 2:6. Анна Калинская (Россия, 14) — Кэти Макнелли (США) — 6:1, 6:4.

— Кэти Макнелли (США) — 6:1, 6:4. Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:1.

— Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:1. Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:0.

— Энн Ли (США) — 6:3, 6:0. Джессика Пегула (США, 1) — Ирина Шиманович (Беларусь) — 6:0, 6:3.

— Ирина Шиманович (Беларусь) — 6:0, 6:3. Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:0, 6:3.

— Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:0, 6:3. Чжан Шуай (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:7 (5:7), 1:6.

— 6:7 (5:7), 1:6. Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:1.

Видео: Тренировка на ОИ Шнайдер и Александровой