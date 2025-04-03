Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня со 2 на 3 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня со 2 на 3 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 апреля мск прошёл третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам наиболее ярких матчей второго круга (победители выделены курсивом).

Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Второй круг. Частичные результаты 2-3 апреля:

  • Полина Кудерметова (Россия)Диана Шнайдер (Россия, 6) — 3:6, 2:6.
  • Анна Калинская (Россия, 14) — Кэти Макнелли (США) — 6:1, 6:4.
  • Дарья Касаткина (Австралия, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:1.
  • Екатерина Александрова (Россия, 9) — Энн Ли (США) — 6:3, 6:0.
  • Джессика Пегула (США, 1) — Ирина Шиманович (Беларусь) — 6:0, 6:3.
  • Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:0, 6:3.
  • Чжан Шуай (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан, 10) — 6:7 (5:7), 1:6.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:1.

Видео: Тренировка на ОИ Шнайдер и Александровой

Материалы по теме
Диана Шнайдер победила Полину Кудерметову во втором круге на турнире в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android