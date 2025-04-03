Мирра Андреева — лучшая теннисистка России в 1-м квартале 2025 года по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам первого квартала 2025 года рейтинг возглавила Мирра Андреева. Ранее по сумме четырёх отрезков сезона лучшим теннисистом 2024-го стал Даниил Медведев, а среди женщин первенствовала Дарья Касаткина.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам первого квартала 2025 года заняла Екатерина Александрова, на третьей строчке расположилась Людмила Самсонова.

В рейтинге учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершится после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подвели итоги выступлений теннисисток за три стартовых месяца сезона.

В расчёт берутся:

— текущий рейтинг теннисистки;

— насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

— каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

— каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.