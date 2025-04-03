Кори Гауфф покинула агентство Роджера Федерера, с которым работала с 2017 года

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объявила о прекращении работы с агентством швейцарца Роджера Федерера Team8. Она опубликовала заявление на личной странице в социальных сетях.

Она запустит собственный бренд Coco Gauff Enterprises под руководством WME, которое владеет IMG. Агентство IMG представляет интересы многих известных теннисистов — Серены Уильямс, Карлоса Алькараса, Иги Швёнтек.

«Я рада созданию чего-то, что позволит мне взять на себя большую ответственность за свою карьеру, а также создаст для меня новые возможности. Я продолжаю расти как спортсменка, предприниматель и творец перемен.

Этот большой шаг вперёд также означает завершение невероятной главы, которую я разделила с Team 8. Я всегда буду благодарна за всё, что они сделали для меня и моей семьи, и знаю, что буду вспоминать то время с глубокой признательностью и тёплыми воспоминаниями», — написала Гауфф.