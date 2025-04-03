«Посмотрим, что принесут боги и «Шлемы». Циньвэнь — о требовании игроков повысить призовые

Олимпийская чемпионка 2024 года, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о требовании игроков повысить призовые на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, что это принесёт большую пользу всем игрокам, не только лучшим, но особенно тем, которые усердно трудятся все годы и нуждаются в заработке на турнирах «Большого шлема. Они должны выживать. Им нужно платить за хорошую команду, чтобы иметь хорошие шансы на победу в матчах. Так что я думаю, что это очень позитивная идея.

Если вы посмотрите на баскетбол, там все получают 50/50. Мы, игроки, очень усердно работаем. Поскольку я теннисистка, я знаю, сколько работала, чтобы здесь оказаться. Поэтому считаю, что это хорошо для нас. Мы стараемся сделать всё, что можем. А потом посмотрим, что принесут нам боги и «Шлемы». Но мы хотя бы пытаемся», — приводит слова Циньвэнь Bounces.