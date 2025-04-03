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Циньвэнь — о повышении призовых на ТБШ: Виктория Азаренко первой рассказала об этой идее

Циньвэнь — о повышении призовых на ТБШ: Виктория Азаренко первой рассказала об этой идее
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Олимпийская чемпионка 2024 года, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь раскрыла, что двукратная победительница турниров «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко стала одним из инициаторов письма игроков о повышении призовых на ТБШ.

«На самом деле, Азаренко первой рассказала мне об этой идее. Сначала я думала, что это трудно осуществить. Но каким-то образом они действительно это сделали.

А потом я поговорила со своим менеджером, и мне кажется, что это положительное преимущество для всех теннисистов. И я действительно верю, что когда занимаешь 100-е место в мире, то нужна хорошая команда, чтобы иметь возможность подняться на более высокое место. Поэтому я думаю, что это принесёт большую выгоду таким игрокам», — приводит слова Циньвэнь Bounces.

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