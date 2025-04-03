Циньвэнь — о повышении призовых на ТБШ: Виктория Азаренко первой рассказала об этой идее

Олимпийская чемпионка 2024 года, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь раскрыла, что двукратная победительница турниров «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко стала одним из инициаторов письма игроков о повышении призовых на ТБШ.

«На самом деле, Азаренко первой рассказала мне об этой идее. Сначала я думала, что это трудно осуществить. Но каким-то образом они действительно это сделали.

А потом я поговорила со своим менеджером, и мне кажется, что это положительное преимущество для всех теннисистов. И я действительно верю, что когда занимаешь 100-е место в мире, то нужна хорошая команда, чтобы иметь возможность подняться на более высокое место. Поэтому я думаю, что это принесёт большую выгоду таким игрокам», — приводит слова Циньвэнь Bounces.