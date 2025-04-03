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Американки Пегула и Наварро рассказали о своём отношении к требованию увеличить призовые

Американки Пегула и Наварро рассказали о своём отношении к требованию увеличить призовые
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Американские теннисистки четвёртая ракетка мира Джессика Пегула и 11-й номер рейтинга WTA Эмма Наварро высказались о требовании игроков повысить призовые на турнирах «Большого шлема».

Пегула: не хочу говорить об этом слишком много. Над этим мы работаем с представителями Совета игроков WTA. Надеюсь, скоро у нас будет больше информации об этом. Но я не хочу слишком много вдаваться в подробности, просто потому что… не должна.

Наварро: я не уделяла этому много внимания. Я немного поговорила об этом с другими игроками и посчитала, что это хорошая идея подписать письмо. Полагаю, что были какие-то несправедливые соотношения призовых, не знаю правильной терминологии, в прошлом. Думаю, что это хорошо — объединиться игрокам и убедиться, что к нам относятся справедливо, — приводит слова теннисисток Bounces.

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