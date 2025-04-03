Серена Уильямс и её муж Алексис Оганян хотят инвестировать в лиги флаг-футбола

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и её муж Алексис Оганян подали заявку на инвестирование в профессиональные лиги флаг-футбола среди мужчин и женщин. Об этом сообщает Reuters.

Создание профессиональных лиг флаг-футбола планируется при содействии Национальной футбольной лиги (НФЛ). По информации источника, НФЛ планирует инвестировать в лиги, однако управлять ими будут другие партнёры. На данный момент 10 компаний обратились в НФЛ с предложением об инвестировании в этот проект.

Сообщается, что заявка поступила сразу после посещения Уильямс собраний владельцев НФЛ на прошлой неделе в рамках панельной дискуссии о женском спорте.