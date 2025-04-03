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«Самое сложное — то, что много ждёшь от себя». Рыбакина — о проблемах после Уимблдона-2022

«Самое сложное — то, что много ждёшь от себя». Рыбакина — о проблемах после Уимблдона-2022
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10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после победы на Уимблдоне-2022.

«Думаю, самое сложное — это то, что ты многого ждёшь от себя. Дело даже не в ожиданиях других людей. Потом, когда что-то идёт не так, как ты хочешь, ты расстраиваешься. В этой ситуации важно, какими людьми ты себя окружаешь.

Никогда не знаешь, когда придёт результат. Ты можешь чувствовать себя великолепно и потрясающе на корте, но однажды просыпаешься и заболеваешь. Что ты можешь сделать? Ничего. Просто нужно продолжать идти дальше. Вот как я это вижу», — приводит слова Рыбакиной Tennis World USA.

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