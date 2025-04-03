Алькарас: хочу быть источником вдохновения для детей, как Надаль и Федерер были для меня

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём стремлении вдохновлять молодое поколение.

«Для меня самое главное в мире — быть добрым и хорошим человеком. Я хочу быть источником вдохновения для детей, как, например, Надаль и Федерер были для меня. Они были моими кумирами, и я всегда считал их очень открытыми и приятными людьми.

За последние 20 лет теннис сильно изменился. Мы играем в гораздо более быстром темпе, и я думаю, что этот вид спорта продолжит развиваться. Я верю, что могу изменить модели поведения на корте, но также и за его пределами. Улыбка может быть оружием против соперников, потому что, когда я улыбаюсь, то получаю удовольствие, и именно тогда играю в лучший теннис», — приводит слова Алькараса Punto de Break.