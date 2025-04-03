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Анна Калинская пришла на интервью в Чарльстоне со своей собакой

Анна Калинская пришла на интервью в Чарльстоне со своей собакой
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пришла на интервью на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) со своей собакой Беллой.

Фото: Кадр из трансляции

«Мне нравится быть хозяйкой собаки. У меня сейчас три собаки, моя лучшая подруга недавно взяла нового щенка. После этого турнира я познакомлюсь с очередным щенком. Я люблю собак, они дарят очень много счастья. Этой [собаке] всего 10 месяцев, но она такой ангел. Она отлично ведёт себя во время моих матчей. У неё было немного тренировок во время межсезонья, и сейчас мы видим, что тяжёлая работа… Она очень терпеливая», — сказала Калинская в эфире Tennis Channel.

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