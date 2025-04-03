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Панатта: хотел бы видеть Карлоса Мойю на позиции тренера Янника Синнера

Панатта: хотел бы видеть Карлоса Мойю на позиции тренера Янника Синнера
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Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта предположил, кто может стать новым тренером трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера. По итогам сезона-2025 Синнер завершит работу с австралийским специалистом Дарреном Кэхиллом.

«Я хотел бы видеть на этой позиции Карлоса Мойю. Он был первой ракеткой мира, хорошо знает тур. Он очень хороший человек, как и Даррен. Ещё один хороший кандидат — Ренцо Фурлан, который только что закончил сотрудничество с Жасмин Паолини. Любичич тоже хорош, как и Беккер. Однако Борис может быть сложным», — приводит слова Панатты We love tennis.

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