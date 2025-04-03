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Бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела Янника

Бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела Янника
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Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, раскрыл подробности допинг-дела теннисиста. Напомним, в Майами (США) в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый препарат клостебол, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на пальце.

«Я много лет применял трофодермин (содержащий клостебол. — Прим. «Чемпионата») по назначению врача-специалиста в качестве поддерживающего препарата при хроническом заболевании. Я прекрасно знал о запрете и всегда хранил его с максимальной осторожностью в своей личной косметичке. Я взял его с собой в США потому, что мне это могло понадобиться для лечения моего заболевания.

Я ничего не давал Нальди, я предложил использовать препарат, потому что у него был порез на пальце, который не заживал и затруднял его работу. Я очень чётко объяснил суть препарата и чтобы он ни по какой причине не контактировал с Янником. Фактически, я разрешил использовать его только в моей личной ванной комнате. Нальди не отрицал, что был проинформирован, но сказал, что не помнит», — приводит слова Феррары La Gazzetta dello Sport.

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