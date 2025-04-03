Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 3 на 4 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 3 на 4 апреля
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, и в ночь на 4 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Третий круг. Частичное расписание 3-4 апреля (время — московское):

  • 18:00. Аманда Анисимова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
  • 19:00. Екатерина Александрова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия).
  • 20:30. Елена Остапенко (Латвия) — Даниэль Коллинз (США).
  • 21:00. Джессика Пегула (США) — Айла Томлянович (Австралия).
  • 22:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия).
  • 1:00. Анна Калинская (Россия) — Мэдисон Киз (США)
  • 2:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Софья Кенин (США).
Календарь турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Материалы по теме
Шнайдер в Чарльстоне победила в день рождения. В 3-м круге она снова сыграет с россиянкой
Шнайдер в Чарльстоне победила в день рождения. В 3-м круге она снова сыграет с россиянкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android