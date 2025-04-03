Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 3 на 4 апреля
Сегодня, 3 апреля, и в ночь на 4 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.
Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Третий круг. Частичное расписание 3-4 апреля (время — московское):
- 18:00. Аманда Анисимова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
- 19:00. Екатерина Александрова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия).
- 20:30. Елена Остапенко (Латвия) — Даниэль Коллинз (США).
- 21:00. Джессика Пегула (США) — Айла Томлянович (Австралия).
- 22:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия).
- 1:00. Анна Калинская (Россия) — Мэдисон Киз (США)
- 2:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Софья Кенин (США).
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