Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание с 3 на 4 апреля

Сегодня, 3 апреля, и в ночь на 4 апреля пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Третий круг. Частичное расписание 3-4 апреля (время — московское):