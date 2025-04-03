Карлос Алькарас: в важные моменты я часто играю на инстинктах, и это нехорошо

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о нестабильности в своей игре.

«Нужно признать, что не всегда получается играть хорошо, и продолжать стараться. Сталкиваясь с трудностями, нужно бороться, чтобы добиться желаемого. Мой трюк — копировать то, что всегда делали лучшие в истории.

Иногда со мной случалось так, что, когда я вёл в счёте в матче и чувствовал себя хорошо, я снижал интенсивность и в итоге проигрывал. Я многому научился из этого. Думаю, в важные моменты я часто играю на инстинктах, делаю то, что чувствую, и это нехорошо. Может быть, нужно следовать стратегии», — приводит слова Алькараса Punto de Break.