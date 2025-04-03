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Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло
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Организаторы грунтового турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований 2025 года. Специальное приглашение получили четыре теннисиста.

Ими стали бывшие чемпионы турнира — швейцарец Стэн Вавринка (титул в 2014 году) и итальянец Фабио Фоньини (2019). В основе также сыграет француз Ришар Гаске, который завершит карьеру на «Ролан Гаррос». Последним обладателем уайлд-кард стал местный теннисист Валентен Вашеро (259-я ракетка мира).

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований — греческий теннисист Стефанос Циципас.

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