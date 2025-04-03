«Это как Джокович и Маррей». Джимми Коннорс — о работе Рублёва с Сафиным

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о тренерском сотрудничестве девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина.

«Рублёву нужен кто-то вроде него, с таким же отношением и характером. Человек, который может понять, что он переживает, когда проходит через взлёты и падения. Игра Сафина была похожа на Илие Настасе, вы никогда не знали, что произойдёт, что делало игру более увлекательной. Когда он играл в отличный теннис, то было ещё лучше. Я считаю, это может быть очень хорошо для Рублёва, потому что Сафин долгое время был далёк он тенниса.

Вероятно, Сафин наблюдал со стороны за этим парнем и немного разбирал его по частям. Может быть, он протянул руку и сказал: «Парень, у меня есть несколько идей». Это как Джокович и Маррей. Почему бы не попробовать? Попробовать и посмотреть», — приводит слова Коннорса TennisUpToDate.