Остапенко — о Коллинз: она такая, какая есть, настоящая. Мне это нравится

Победительница «Ролан Гаррос» — 2017, 25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о поведении 22-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз в преддверии их очного матча в третьем круге на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Мы играли несколько раз. Она отличная теннисистка, классная личность. Будет сложный матч. Думаю, мы играем в теннис в одном стиле, поэтому будет немало мощных розыгрышей.

Она такая, какая есть. Она не пытается быть такой, какой этого хотят люди. Она просто сама по себе, она настоящая. Мне это нравится», — приводит слова Остапенко Tennis World USA.