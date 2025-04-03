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Лопес: у нас есть Синнер и Алькарас, со временем их соперничество станет ещё лучше

Лопес: у нас есть Синнер и Алькарас, со временем их соперничество станет ещё лучше
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Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес сравнил эпоху «Большой тройки» с современными игроками, в частности, итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Если сравнивать разные эпохи… Последняя была величайшей в истории тенниса, с тремя, почти четырьмя, абсолютными феноменами, которые доминировали бы над любым другим поколением. Если мы будем приравнивать всё к ним, конечно, будет не очень хорошо. Но у нас есть Синнер и Карлос, и со временем их соперничество станет ещё лучше, потому что оба будут продолжать совершенствоваться. На этом стоит сосредоточиться», — приводит слова Лопеса TennisUpToDate.

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