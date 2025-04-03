Александрова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Чарльстоне

Сегодня, 3 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся две российские теннисистки. 26-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с 14-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Теннисистки впервые сразятся друг с другом. Во втором круге Александрова одолела американку Энн Ли (6:3, 6:0), а Шнайдер — соотечественницу Полину Кудерметову (6:3, 6:2).

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующая чемпионка — американка Даниэль Коллинз.