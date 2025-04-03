Александрова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Чарльстоне
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся две российские теннисистки. 26-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с 14-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.
Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки впервые сразятся друг с другом. Во втором круге Александрова одолела американку Энн Ли (6:3, 6:0), а Шнайдер — соотечественницу Полину Кудерметову (6:3, 6:2).
Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующая чемпионка — американка Даниэль Коллинз.
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