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Александрова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Чарльстоне

Александрова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга в Чарльстоне
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся две российские теннисистки. 26-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с 14-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки впервые сразятся друг с другом. Во втором круге Александрова одолела американку Энн Ли (6:3, 6:0), а Шнайдер — соотечественницу Полину Кудерметову (6:3, 6:2).

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующая чемпионка — американка Даниэль Коллинз.

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