Анисимова — о перерыве в карьере: образ жизни теннисистов очень стрессовый и хаотичный

16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, почему приняла решение взять перерыв в карьере в сезоне-2023.

«Мне нравилась моя жизнь, но мне просто нужно было поработать над собой. Существовало много проблем, с которыми я боролась, особенно психологических, поэтому мне нужно было отдохнуть от всего. Наш образ жизни очень стрессовый и хаотичный, и лично я больше не могла находиться в этой среде. Мне нужно было немного времени без всего этого. Я благодарна и признательна за всё, что могла сделать в то время: учиться, проводить больше времени с друзьями и семьёй. Я очень много работала с психологом», — приводит слова Анисимовой сайт турнира в Чарльстоне.