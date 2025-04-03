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Экс-теннисист Хенмэн — о Карлосе Алькарасе: не считаю, что у него наступил кризис

Экс-теннисист Хенмэн — о Карлосе Алькарасе: не считаю, что у него наступил кризис
Карлос Алькарас
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Бывшая первая ракетка Великобритании, шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» Тим Хенмэн высказался о спаде результатов испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Третий номер мирового рейтинга в этом сезоне выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме, но уступил в 1/2 финала АО-2025 Новаку Джоковичу, в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джеку Дрейперу и во втором круге «Мастерса» в Майами – Давиду Гоффену.

«Я точно не считаю, что у него наступил кризис. Он играет не в свой лучший теннис, но это всё часть пути познания и понимания себя. Для меня его выбор удара всё ещё остаётся областью, которую он может улучшить. Когда он совершит прогресс в этом плане, то станет более последовательным. Он один из лучших игроков в мире. Думаю, что он способен выиграть любой турнир, в котором участвует», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.

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