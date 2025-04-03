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«Лучшие 20 минут восстановления». Мария Шарапова опубликовала фото из сауны

«Лучшие 20 минут восстановления». Мария Шарапова опубликовала фото из сауны
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежие фотографии.

«Ничего не даётся легко, для этого нужно работать», — подписала Шарапова фото из тренажёрного зала.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

«Лучшие 20 минут восстановления», — подписала Мария уже снимок из сауны.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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