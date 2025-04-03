Тим Хенмэн: после ухода Маррея Дрейпер стал настоящим лидером Великобритании в теннисе

Бывшая первая ракетка Великобритании, шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» Тим Хенмэн высказался о прогрессе седьмой ракетки мира соотечественника Джека Дрейпера в этом сезоне. Британец выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Я разговаривал с его братом Беном, который выступает в качестве одного из его агентов. Он прекрасно понимает, как сильно вырос авторитет Джека. Очевидно, что после ухода Энди Маррея Дрейпер стал настоящим лидером Великобритании в мужском теннисе. Конечно, когда начнётся Уимблдон, травяной сезон, прожектор будет светить очень ярко. Но я считаю, что Джек способен справиться с этим психологически, физически и технически. Кроме того, думаю, что у него есть очень хорошая команда, которая окажет поддержку.

Да, ему ещё многому предстоит научиться. Он только вошёл в топ-10, однако я думаю, что он играет в блестящий теннис. Впереди напряжённый грунтовый сезон, но будет интересно, когда он выйдет на траву в Великобритании», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.