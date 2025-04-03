Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Окунитесь в его жизнь и проблемы». Netflix представил новый анонс сериала про Алькараса

«Окунитесь в его жизнь и проблемы». Netflix представил новый анонс сериала про Алькараса
Комментарии

Известный стриминговый сервис Netflix опубликовал новый анонс грядущей премьеры документального мини-сериала про четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира, серебряного призёра Олимпиады-2024 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Фото: Netflix

«Он хочет стать чемпионом. А ещё хочет наслаждаться тем, что ему только 21.

Окунитесь в его жизнь, проблемы и решения за пределами корта в сериале «Карлос Алькарас: Мой путь». Премьера 23 апреля», — говорится в сообщении сервиса.

Отметим, что, по последним данным, сериал про Алькараса будет состоять из трёх эпизодов. Его съёмки проходили в 2024 году.

Материалы по теме
«Подарок века для Синнера». Алькарас провалился в Майами и уже не станет первой ракеткой
«Подарок века для Синнера». Алькарас провалился в Майами и уже не станет первой ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android