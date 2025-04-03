«Окунитесь в его жизнь и проблемы». Netflix представил новый анонс сериала про Алькараса

Известный стриминговый сервис Netflix опубликовал новый анонс грядущей премьеры документального мини-сериала про четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира, серебряного призёра Олимпиады-2024 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Фото: Netflix

«Он хочет стать чемпионом. А ещё хочет наслаждаться тем, что ему только 21.

Окунитесь в его жизнь, проблемы и решения за пределами корта в сериале «Карлос Алькарас: Мой путь». Премьера 23 апреля», — говорится в сообщении сервиса.

Отметим, что, по последним данным, сериал про Алькараса будет состоять из трёх эпизодов. Его съёмки проходили в 2024 году.