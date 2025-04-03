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Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, почему решила вернуться в спорт

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, почему решила вернуться в спорт
Ализе Корне
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Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне поделилась историей возвращения в большой спорт. В 2024 году она решила завершить карьеру, однако весной 2025-го возобновила выступления.

«Я не хотела, чтобы это был настоящий конец. Меня пугала мысль о том, что я не смогу вернуться, если захочу. Мне не обязательно было возвращаться, ведь я многого добилась в своей карьере.

На тот момент я просто очень устала, была измотана путешествиями и игрой. У меня был слишком сильный стресс от всего этого. Я правда думала, что это конец и что я готова к следующей главе. И я была готова и наслаждалась этим в течение девяти месяцев. Но я хотела находиться на корте каждый день и просила своего парня играть со мной. И в какой-то момент он сказал мне, что пора искать спарринг-партнёров, потому что он не может играть каждый день

Я не знала, чего ожидать от моего организма. Через три недели, когда я увидела, что всё наладилось, что я чувствую себя прекрасно и каждый день тренируюсь с улыбкой на лице, подумала: «Может быть, стоит вернуться ненадолго?» — приводит слова Корне Tennis.com.

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