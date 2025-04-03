Мария Саккари резко ответила на комментарий о том, что она выпадет из топ-80

Бывшая третья ракетка мира из Греции Мария Саккари резко отреагировала на комментарий в свой адрес от пользователя в социальной сети.

Это произошло после того, как Саккари со счётом 4:6, 1:6 проиграла олимпийской чемпионке 2024 года, восьмой ракетке мира из Китая Чжэн Циньвэнь (3) во втором круге грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Мария Саккари после поражения в Чарльстоне выпадет из топ-80… (в лайв-рейтинге уже 81-я. – Прим. «Чемпионата»). Честно говоря, тяжело представить, что она вернётся в топ-10», — написал теннисный блогер Кристиан Корт, у которого почти 5 тыс. подписчиков.

На что Саккари ответила следующее: «Я первая или последняя, кто возвращается в тур после травмы и теряет очки?»

Стоит напомнить, что Мария действительно завершила сезон-2024 досрочно, в октябре из-за травмы плеча.