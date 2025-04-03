Джек Дрейпер стал амбассадором модного дома Burberry

Седьмая ракетка мира, 23-летний британский теннисист Джек Дрейпер стал новым амбассадором британского дома моды класса люкс Burberry.

«Представляем вам нового амбассадора нашего бренда – первую ракетку Великобритании Джека Дрейпера.

Фото: Burberry

Его целеустремлённость, самоотверженность и позитив на теннисном корте и за его пределами идеально сочетаются с Burberry», — говорится в сообщении бренда.

Ранее, в середине марта, Дрейпер стал триумфатором престижного турнира – «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Его неофициально называют пятым турниром «Большого шлема». Для Джека этот титул стал третьим в карьере на уровне ATP.