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Чжэн Циньвэнь рассказала, что испытала сложности при переходе на грунтовое покрытие

Чжэн Циньвэнь рассказала, что испытала сложности при переходе на грунтовое покрытие
Чжэн Циньвэнь
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Китайская теннисистка восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь высказалась о сложностях, которые ей пришлось испытать после смены хардового покрытия на грунтовое. Ранее китаянка обыграла в поединке второго круга турнира в Чарльстоне Марию Саккари из Греции.

Чарльстон. 2-й круг
03 апреля 2025, четверг. 01:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Мария Саккари
64
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

«Это был хороший матч. Я очень довольна своей игрой во втором сете. Всё случилось гораздо лучше, чем в первом, когда мне было трудно адаптироваться к новым условиям после смены покрытия. Разумеется, грунтовое покрытие совершенно не похоже на хард. Приходится понимать, сколько энергии нужно вкладывать в каждый удар, так что я очень довольна своей игрой.

На тренировках мне старается помочь тренер. Он всегда говорит, что не стоит бить так плоско, что мы сейчас на грунте, а не на харде. Понимаю, что теперь мне придётся разыгрывать гораздо более длинные мячи и что с хорошей подачей всё идет не так быстро», — приводит слова Циньвэнь Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.

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