Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь: начало года было сложным из-за травмы, но сейчас нет сомнений в моей форме

Чжэн Циньвэнь: начало года было сложным из-за травмы, но сейчас нет сомнений в моей форме
Чжэн Циньвэнь
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская теннисистка восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь заявила, что восстановилась после травмы, которая её беспокоила перед сезоном-2025.

Из-за сложностей со здоровьем она не выступила ни на одном турнире перед Открытым чемпионатом Австралии — 2025, а на турнире в Мельбурне сумела дойти до второго круга, где уступила немке Лауре Зигемунд.

«Это был долгий путь. Я здесь на той же позиции в рейтинге, что и в прошлом сезоне. Я не лучше, но и не хуже (смеётся). Начало года было очень сложным для меня из-за травмы, которая не позволяла выкладываться на корте на 100%. Могу сказать, что после Индиан-Уэллса у меня больше нет сомнений в своей форме. Это важно для улучшения психологического состояния во время соревнований», — приводит слова Циньвэнь Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.

Материалы по теме
Чжэн Циньвэнь рассказала, что испытала сложности при переходе на грунтовое покрытие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android