Чжэн Циньвэнь: начало года было сложным из-за травмы, но сейчас нет сомнений в моей форме

Китайская теннисистка восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь заявила, что восстановилась после травмы, которая её беспокоила перед сезоном-2025.

Из-за сложностей со здоровьем она не выступила ни на одном турнире перед Открытым чемпионатом Австралии — 2025, а на турнире в Мельбурне сумела дойти до второго круга, где уступила немке Лауре Зигемунд.

«Это был долгий путь. Я здесь на той же позиции в рейтинге, что и в прошлом сезоне. Я не лучше, но и не хуже (смеётся). Начало года было очень сложным для меня из-за травмы, которая не позволяла выкладываться на корте на 100%. Могу сказать, что после Индиан-Уэллса у меня больше нет сомнений в своей форме. Это важно для улучшения психологического состояния во время соревнований», — приводит слова Циньвэнь Punto de break со ссылкой на Tennis Channel.