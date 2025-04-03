Аманда Анисимова обыграла Юлию Путинцеву и вышла в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка 16-я ракетка мира Аманда Анисимова оказалась сильнее 23-го номера мирового рейтинга из Казахстана Юлии Путинцевой в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу американки.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Анисимова реализовала три брейк-пойнта из четырёх, выполнила три подачи навылет и допустила три двойные ошибки. Путинцева допустила четыре двойные ошибки, выполнила два эйса и реализовала один брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований Аманда Анисимова сыграет с сильнейшей в противостоянии американок Эммы Наварро и Эшлин Крюгер. Эта встреча состоится также 3 апреля.