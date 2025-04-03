Бывший тренер Синнера: моей личной и профессиональной репутации нанесён серьёзный ущерб

Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, признался, что был весьма раздосадован тем фактом, что общественность изначально называла его одним из главных виновников допинг-скандала вокруг теннисиста.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый препарат клостебол, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на пальце. Как выяснилось позднее, именно Феррара посоветовал Нальди воспользоваться мазью с содержанием клостебола, однако только в личных целях, а не для работы с Синнером.

«Моей личной и профессиональной репутации нанесён серьёзный ущерб. Все читали статьи и комментарии, в которых факты излагались неправдоподобным образом и трактовались иначе, чем говорилось в решении независимого трибунала от 19 августа.

Безусловно, оправдательный приговор успокаивает меня. Я нашёл официальные заявления очень сбалансированными и оценил разъяснение ITIA о том, что его оценки основывались на рекомендациях, предоставленных юридической группой. Оглядываясь назад, легко сказать, что я бы не поступил так снова в ситуации с Нальди. Я определённо больше не смогу ему верить и вообще не стану полагаться на поведение других людей. Я услышал много поверхностных рассуждений о себе, граничащих с клеветой. Именно так многие люди относились к моей роли в этом деле», — приводит слова Феррары La Gazzetta dello Sport.