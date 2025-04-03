Бывший тренер Синнера рассказал, как относится к Яннику на фоне допинг-скандала

Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как относится к теннисисту после своего увольнения на фоне допинг-скандала. Сейчас Феррара работает с другим итальянцем – Маттео Берреттини.

«Несмотря на то что ему только 23 года, он очень зрело справился с этой ситуацией, что было основано, на мой взгляд, на чётком убеждении в своей правоте. У него особая рабочая этика и преданность делу, и это отношение постоянно подталкивает его к новым высотам. Работать с Янником было приятно и вдохновляюще.

Последний раз мы виделись в Дохе и попрощались. Я очень переживал из-за окончания нашего сотрудничества, но понимал, что это могло быть одним из возможных сценариев», — приводит слова Феррары La Gazzetta dello Sport.