Андрей Рублёв: Висенте мой основной тренер, несмотря на приход Сафина? У нас нет такого

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, изменились ли роли в его тренерской команде с приходом в штаб двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина.

— Основной тренер у тебя сейчас – это Фернандо Висенте?

— Да нет основного или не основного. Фернандо – тот, кто с самого начала со мной. Сейчас Марат [Сафин] присоединился, нет основного или не основного. Они знают друг друга с детства все, поэтому найдут общий язык. У нас нет такого – основной, CEO, запасной основного», — сказал Рублёв в телеграм-канале «Больше!»

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».