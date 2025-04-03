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Екатерина Александрова уверенно обыграла Диану Шнайдер в 3-м круге турнира в Чарльстоне

Екатерина Александрова уверенно обыграла Диану Шнайдер в 3-м круге турнира в Чарльстоне
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Александрова (9) уверенно, со счётом 6:2, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер (6).

Чарльстон. 3-й круг
03 апреля 2025, четверг. 19:10 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча российских теннисисток продлилась 56 минут. В её рамках Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Шнайдер ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Александрова сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13).

Сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне (2025)
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