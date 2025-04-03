Екатерина Александрова уверенно обыграла Диану Шнайдер в 3-м круге турнира в Чарльстоне

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга Александрова (9) уверенно, со счётом 6:2, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер (6).

Встреча российских теннисисток продлилась 56 минут. В её рамках Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Шнайдер ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Александрова сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13).